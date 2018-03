Lehrer gibt den Anstoß

Anzeige

Seit 15 Jahren veranstaltet Volker Lautensack, Pächter der Bft-Tankstelle auf der Schönau, eine Tombola zum Jahresende. Bisher hat er 11 000 Lose zugunsten wohltätiger Zwecke verkauft. In diesem Jahr profitierten davon gleich zwei Organisationen: die „Kinder am Rande der Stadt (Kards)“ und die LR Global Kids Foundation, die Projekte in verschiedenen Ländern betreibt. Beide können sich über jeweils 800 Euro freuen. „Da meine Kunden überwiegend aus dem Mannheimer Norden kommen, liegt mir viel daran, vorwiegend an Organisationen aus den Stadtteilen zu spenden“, berichtete der Tankstellenpächter. Den Anstoß zu der Spendenaktion gab vor 15 Jahren ein Lehrer aus der Gartenstadt. Er sammelte damals Geld für eine Operation eines Kindes aus Ecuador, die nur in Deutschland durchgeführt werden konnte.

Über den Hauptpreis der diesjährigen Tombola, eine Playstation 4, durfte sich Michaela Kiemes freuen. Kurt Fitz von der Organisation „Kards“ dankte Volker Lautensack für die Spende, die man für die Arbeit gut gebrauchen könne. eng