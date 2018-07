Lehrgarten unter der Lupe

Anzeige

Der Zentrale Lehrgarten in Sandhofen steht beim nächsten Termin der Reihe „Schätze im Mannheimer Norden“ im Mittelpunkt. Der Mannheimer SPD-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei lädt dazu für Samstag, 14. Juli, 10.30 bis 11.30 Uhr, ein. Gemeinsam mit ihm erkunden Interessierte das Kleinod in der Lilienthalstraße 60, das sich auf rund zweieinhalb Hektar erstreckt. Ulrike Reutter vom Gemeinschaftswerk Arbeit- und Umwelt gibt den Besuchern einen Einblick in die vielfältige Pflanzenwelt des Lehrgartens. Anmeldungen sind noch heute, Freitag, möglich – telefonisch unter der 0621/86 28 722 oder per Mail an stefan.fulst-blei@spd.landtag-bw.de. schi