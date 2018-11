Lichterglanz am See

Licht ins Dunkel des tristen Novembers bringen, dieses Motto hat sich der Wohltätigkeitsverein Aktion Sorgentopf zu eigen gemacht und sich dafür – bereits zum vierten Mal – zahlreiche Mitstreiter an Bord geholt. Am Samstag, 17. November, ab 15 Uhr laden zahlreiche Vereine zum Benefiz-Glühwein-Spaziergang am Vogelstangsee ein. Mit dabei sind der SSV, der Handball-Club, die Tennisgemeinschaft, die Freiwillige Feuerwehr Wallstadt, der Förderverein der Grundschule, die SpVgg Wallstadt, die evangelische Gemeinde Vogelstang und der Verein Burkina-Aktiv. Lichter und Scheinwerfer tauchen Wege, Sträucher und Bäume am See in ein stimmungsvolles Licht. Die Vereine werden neben Glühwein, Jagertee, heißem Obstsaft und Kinderpunsch auch Speisen und Kuchen anbieten. Musikalisch begleiten Alleinunterhalter Theo Buchholz sowie die Blaskapelle Egerland. Im Programm treten der Feuerkünstler Dominik Baumann und Allegria auf. Die Besucher werden gebeten, eigene Glühweinbecher mitzubringen. dir

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.11.2018