Lichtermeer im Lanzpark

Die Erfolgsgeschichte des Lindenhöfer Martinsumzugs geht weiter: Großen Zuspruch erfuhr am Sonntag die traditionelle Veranstaltung der Bürger Interessen Gemeinschaft BIG Lindenhof. Der stellvertretende Vorsitzende Marc-Oliver Kuhse konnte sich über mehr als 600 Teilnehmer – darunter viele begeisterte Kinder, Mamas, Papas und Großeltern, aber auch zahlreiche Senioren aus den umliegenden Pflegeinrichtungen – freuen, die sich am späten Nachmittag im Lanzpark versammelt hatten.

Und nicht nur die Kinder waren begeistert. Auch die Erwachsenen fanden den Umzug „Spitze“, besonders das gesellige Ende. „Traditionen pflegen ist wichtig, nicht nur für die Kinder, sondern für die ganze Familie“, fanden die Eltern der dreijährigen Alfiya, die fröhlich ihre Grüffelo-Laterne schwenkte. „Der Martinsumzug ist super, gerade im Lanzpark finde ich toll, die schöne Atmosphäre, das Zusammensein und dass man hier viele bekannte Gesichter trifft; es ist eine schöne Gemeinschaft“, schwärmte Vanessa Kratz. Sebastian Porth machte es „Spaß, die leuchtenden Kinderaugen zu sehen.“ Und die zwölfjährige Aimée war stolz, dass sie eine Fackel tragen durfte, vom Kindergarten St. Josef.

Großer Beifall

Kindergartenleiterin, Simone Khadraouis, erzählte die Geschichte des Heiligen Martin. Danach begeisterten die Kindergartenkinder gekonnt mit einem schönen Martinsspiel. Da sah man den frierenden Bettler auf dem Dorfplatz bibbern, erlebte, wie die Bürger ihn ablehnten. St. Martin, der mit seinem Pferd unterwegs war, hörte des Bettlers Wehklagen und ritt zu ihm. Er erkannte die Notlage des Mannes und teilte hilfsbereit seinen Mantel mit ihm. Großer Beifall galt den kleinen Darstellern, denn sie hatten auch sehr treffend die Stadtmauer und die Bürgerhäuser aufgebaut. Marc-Oliver Kuhse dankte ihnen und anderen Helfern dafür.

Nach diesem Schauspiel umrundete St. Martin (Tino Herdin von der Reitgemeinschaft Neckarau) auf seinem Ross den Lanzpark. Der Tross der Laternen-Gruppen dicht hinter ihm. So reiht sich Gruppe für Gruppe auf. Der Lanzpark ist ein Lichtermeer. Selbst die Kleinsten hatten ihre selbst gebastelten Lampions dabei. Besondere Attraktion des Zuges waren auch wieder die Großfackeln, mit denen die Kindergartenmitarbeiter und größere Schulkinder den Weg absicherten von Pferd Urmel, das von Viktoria Szczodra durch die Menschenmenge geführt wurde.

Rund um einen großen Holzstapel versammeln sich die Menschen in Fünfer- und Sechserreihen. Sie erwarten das Martinsfeuer. Die Spannung ist zu spüren. Stefan Kolb von der Firma Elektro Kolb, sorgte nicht nur für die Technik und Beleuchtung des Platzes, sondern er entzündete auch das hochlodernde Feuer. Die vielen Kinder ringsherum schauten beeindruckt zu. Für alle sind diese Momente wie ein kraftvolles Dankeschön an Organisatoren und Helfer. Es war großartig, so die meinung vieler. Gemeinsam wurden noch Lieder gesungen: „Laterne, Laterne...“ und „Martin war ein guter Mann...“, musikalisch begleitet von Martin Freund vom gleichnamigen Sextett auf dem Altsaxophon.

Bea Regelein hatte nicht nur den Martinsumzug organisiert, sondern sie versorgte außerdem am Stand der BIG zusammen mit dem Vorsitzenden Ulrich Holl und weiteren engagierten Mitgliedern die Gäste mit heißen Getränken und Gulaschsuppe zur kühlen, aber trockenen Witterung.

