Lichtmeile strahlt erneut im November

Sie bringt in der dunklen Jahreszeit geselliges Treiben und Glanzlichter der Stadtteilkultur in die Neckarstadt-West: Die Lichtmeile. Sie geht in diesem Jahr vom 16. bis 18. November zum 14. Mal rund um den Neumarkt und die Mittelstraße über die Bühne. Künstler, Musiker und Stadtteilaktive haben wieder die Gelegenheit, Besuchern aus Nah und Fern sich und ihre Arbeit vorzustellen.

Über drei Tage gibt es eine Vielzahl an Angboten: So kann jeder, der möchte, sich mit einem Programmpunkt an der Lichtmeile beteiligen - seien es Liedtexter, Auroren, Schauspieler, Literaten, Bildhauer, Fotografen oder Designer. In den letzten Jahren haben sich auch ganze Hausgemeinschaften an der Lichtmeile beteiligt, berichtet Quartiermanager Gabriel Höfle als Veranstalter. Bestandteil der Aktion sind erneut die Neckarstädter Nächte, der Tag des offenen Ateliers, Kultur für Kinder und Literatur an ungewöhnlichen Orten (Sonntag).

Ideen und Programmpunkte können ab sofort unter www.lichtmeile.de angemeldet werden. Benötigt werden hierfür ein markanter Programmtitel, eine Beschreibung und ein Bild. Für Fragen oder Hilfe bei der Anmeldung steht das Lichtmeilen-Team des Quartiermanagements parat.

