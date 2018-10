Literarische Lesung und Konzert

Anlässlich der „Kurpfälzer Tage“ lädt der Bürgerverein wieder zu zwei Veranstaltungen ein. Am Dienstag, 16. Oktober, ist um 20 Uhr in der Stadtteilbibliothek. Mecklenburger Str. 62, eine literarische Lesung. Burkhard Engel befasst sich unter dem Titel „Ach, die Sterne sind am schönsten in Paris“ mit Frankreichbildern deutscher Autoren. Am Donnerstag, 18. Oktober, 20 Uhr, findet das traditionelle Konzert des Kurpfälzischen Kammerorchesters im Bürgersaal, Freiberger Ring, statt. Unter der Leitung von Dirigent Georg Mais erklingen Werke von Mozart, Haydn, Starzer und Beck. Die Kurpfälzer Tage werden mit Unterstützung der GBG Mannheim und der VR Bank Rhein-Neckar veranstaltet. jwe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.10.2018