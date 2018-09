„Ich bin Frau. Keine Dame. Kein Mädchen. Keine Fotze. Keine Bitch. Kein Was weiß ich. Ich bin Mensch“, so beginnt der lyrische Text mit dem Titel „Respekt“ von Nadja Barthel mit dem sie beim Autoren-/Autorinnen-Wettbewerb „Jetzt komm ich – die Frau in der Literatur“ die Herzen der Zuhörer eroberte. Der Wettbewerb fand im Rahmen des Literatur-Sommers der Baden-Württemberg-Stiftung zum Thema Frau in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt (BWU) statt.

Mit ihrem Gedicht überzeugte die 23-jährige Wirtschaftspädagogik-Studentin auch die Jury. Diese erweiterte den Kreis der Gewinner um einen vierten Platz, der Barthel zugesprochen wurde. Sie erhielt wie die drei Erstplatzierten eine Medaille und eine Urkunde aus der Hand der Geschäftsführerin der BWU, Heike Grönert. „Es sollten eigentlich nur drei Preise vergeben werden, aber wir haben über diesen Beitrag viel diskutiert und kamen zur Überzeugung, dass er prämiert werden muss“, begründete Yvonne Tröster, eine der fünf Jurorinnen in ihrer Laudatio die Entscheidung.

Dieses Jahr interaktiver gestaltet

Schon seit einigen Jahren beteiligt sich die BWU an dem jeweiligen Literatur-Sommer der Baden-Württemberg-Stiftung. Dieses Mal jedoch mit einem neuen Format, nämlich einem Schreib-Wettbewerb in Kooperation mit dem Wellhöfer Verlag. „Ich dachte, wir machen das dieses Jahr etwas interaktiver“, erläuterte Heike Grönert. „Auch wir von der BWU sind der Meinung, dass Literatur von und über Frauen ein besonderes Augenmerk verdient“, führte sie aus. Die Interessierten sollten deshalb Teil des Projekts werden. Frauen und Männer wurden aufgefordert, eine Kurzgeschichte, ein Gedicht oder auch einen Liedtext zum Thema Frau einzureichen. Ansonsten war nur die Länge des Beitrags vorgegeben. Die Jury (Yvonne Tröster, Esther Baumgärtner, Judith Nichell, Mary Thürmer und Gisela Kerntke) hatte die Qual der Wahl aus den zehn Einsendungen die Preisträger zu ermitteln. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und viel, zum Teil auch kontrovers, diskutiert“, berichtete Tröster. Das Thema Frau sei keineswegs abgenutzt. Das hätten allein schon die unterschiedlichen Beiträge gezeigt.

Der Erzieher Fatih Demirci erhielt für seinen Liedtext „Nur für uns“ den dritten Platz. Als Fatleg Thematchy – so sein Künstlername – hat er ihn auch vertont und dazu ein Video im Internet veröffentlicht. „Dir wollte ich immer mal sagen, was du für eine Hammer-Lady bist. Dich würde ich auf Händen tragen“, heißt es darin. Mit „Ein Märchen von heute“ erklomm Kai Rohlinger Platz zwei. In fünf Episoden verwob er dabei Moderne und griechische Klassik zu einer Art Kriminalgeschichte, die für einige der Protagonisten nur eine banale Angelegenheit erschien.

Der Siegerin, Nicole Wachs, attestierte die Jury große Freude am Gebrauch der erzählenden Sprache zu haben, was zu der lebendigen, sehr bildhaften und unterhaltsamen Kurzgeschichte „NeoNeolithikum“ geführt habe.

Musik das i-Tüpfelchen

Da Wachs krankheitsbedingt nicht zur Preisverleihung kommen konnte, las die Sängerin Maris Clemens aus ihrem Werk. Clemens hatte schon zuvor, begleitet von Yvonne Tröster mit der Querflöte und Peter Tröster am Keyboard, mit Richard Rodgers „It Never Entered My Mind“ begeistert. Insgesamt war die musikalische Gestaltung, zu der auch noch Benjamin Haug an der Trommel und Andreas Rathgeber am Akkordeon beitrugen, das Tüpfelchen auf dem „I“ einer überaus gelungenen Veranstaltung.

