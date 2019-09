Literaturkreis in St. Josef

Jeden letzten Donnerstag im Monat trifft sich der Literaturkreis an St. Josef, um sich über verschiedene Lektüren auszutauschen, sowie über Literatur im Allgemeinen, in der Bücherei des Pfarrhauses in St. Josef (Bellenstraße 67) um 19.30 Uhr. Da ein Buch „nur“ hilft, aus dem eintönigen Alltag zu entfliehen, vermittelt solch eine Gruppe das Gefühl von Gemeinschaft und Zugehörigkeit.

Das nächste Treffen findet nach der Sommerpause, mit einer neuen Leseliste, am Donnerstag, 26. September, um 19.30 Uhr statt. Bei Interesse kann man sich gerne telefonisch melden unter der Nummer 0621/8 62 05 72. mah

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019