Literatursommer startet bei Linde

Am Samstag, 21. April, 15 Uhr, startet der Literatursommer auf dem Sandbuckel, Kirchbergstr. 3, mit dem „Bücherzauber“. Helmut Linde lädt wieder zu einer Reise durch die Welt der Bücher ein. Auch eine Theateraufführung der Improvisationstheatergruppe des Jugendkulturzentrums Forum, ab acht Jahren, ist geplant. Ein Büchertisch lädt zum Schmökern ein. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Die Literaturreihe geht weiter am 28. April mit der „Pfalz-Suite“, einem musikalisch-literarischen Ausflug in die Pfalz mit Nicole Fieber, Yvonne und Peter Tröster sowie mit Verleger Ulrich Wellhöfer. Am 5. Mai folgt das „Crimi con Cello“, stimmungsvolle Krimi-Kleinkunst rund um den Roman „Schwarz und Weiß“ mit Anette Butzmann und Nils Ehlert. Am 2. Juni stellt Michael Landgraf das Buch „Weisheiten uff Pälzisch“ mit musikalischer Begleitung vor. Am 16. Juni findet die Veranstaltung „Lina Sommer – die große Mundartschriftstellerin der Pfalz“ statt. Die Texte stammen von ihr, die Moderation übernimmt Ulrich Wellhöfer, Gitarre und Gesang Alfred Baumgartner.

Daneben zeigt Helmut Linde die Dauerausstellung mit Bildern, Grafiken, Skulpturen und Büchern unter anderem von HAP Grieshaber. dir