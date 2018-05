Live-Musik beim Firmenfest

Anzeige

Gegründet vor mehr als 50 Jahren in einer Scheune in Ludwigshafen ist die Firma Tankschutz Zimmermann binnen fünf Jahrzehnten zu einem Spezialisten auf dem Gebiet von unter anderem Heizöl- oder Wassertanks geworden. Die Feier am 12. Mai zum 50. Firmenjubiläum des seit dem Jahr 1990 in der Marie-Curie-Straße ansässigen Unternehmens fiel dementsprechend gebührend aus. Firmengrüner und Seniorchef Fred Zimmermann begrüßte ab 17.30 Uhr seine Gäste in der betriebseigenen Werkstatthalle zu dem neben Mitarbeitern und Geschäftspartnern auch langjährige Freunde eingeladen wurden.

Mit der Feier wollte sich das Familienunternehmen, Sohn Jens Zimmermann und Tochter Heike Störner gehören der Geschäftsleitung an, bei den Kunden, wie Heizungsbauern, Heizölhändlern sowie Immobilienverwaltungen bedanken. Neben einer Begrüßungsrede durch Fred Zimmermann sorgte die Schautanzgruppe „Dancing Girls“ aus Oftersheim für gute Stimmung unter den Gästen.

Anschließend durfte bei der Frauen-Combo von „Wein, Weib und Gesang“ geschunkelt werden. Höhepunkt war der Auftritt der „Hessentaler Partyband“, die ab 20 Uhr die Bühne in der Werkstatthalle enterten. red