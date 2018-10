Livemusik auf dem Freyaplatz

Auch in den Nord-Stadtteilen Waldhof und in der Gartenstadt laufen die Vorbereitungen für die 15. Lange Nacht der Kunst und Genüsse am Samstag, 3. November, ab 18 Uhr, auf Hochtouren. Neben Kunst und Handwerk ist auch in diesem Jahr wieder für kulinarische Leckereien gesorgt.

Der Bürgerverein Gartenstadt lädt ins Bürgerhaus Kirchwaldstraße. Dort sind beispielsweise Handarbeiten zu sehen, im Garten drechselt Reinhard Gusdorf, dazu gibt es Wein und Schinken. Im Freya-Shop gibt es neben Handarbeiten auch Schmuck und eine Kunstausstellung, auf dem Freyaplatz erklingt Livemusik mit James und Nik. Im Frisörsalon Schwandner am Platz locken Cocktails und eine Bilderausstellung.

Gemälde im Jugendhaus

Zusammengetan haben sich in der Donarstraße 45 das Presse-Café Mahl, die JobBörse und die Praxis Post: Sie bieten Musik mit der Band Grey, Black & Blond sowie Shorty und Paul, dazu Bilder und Glaskunst. Der VfB Gartenstadt kocht im Anemonenweg Chili und Gulaschsuppe, dort dürfen sich die Besucher außerdem auf eine Ausstellung zum Thema Ballkunst freuen.

Auch das Second-Hand-Kaufhaus Fairkauf (Carl-Reuther-Straße) beteiligt sich mit Musik und Suppe an der Langen Nacht der Kunst und Genüsse. Neben Kunst bietet die Firma Ebling in der Hanauer Straße Kunden an, einen Klebestreifen mit Schimmelverdacht mitzubringen, der vor Ort analysiert wird. Das Bestattungshaus Zeller in der Waldpforte zeigt Werke von Gustav Armbrust.

Das Jugendhaus Waldpforte ist zum fünften Mal dabei und präsentiert Bilder und Gemälde. Mehrmals am Abend gibt es dort Auftritte von Judy Jensen mit Pop- und Soulklassikern zur Gitarre sowie orientalischen Tanz mit der Gruppe Alisir.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018