Lobpreisung mit Live-Band

Anzeige

Am Freitag, 23. März, 19.30 Uhr findet im Bonhoefferhaus, Eberbacher Str. 3, ein besinnlicher Abend mit der Band SehnLICHsT unter der Leitung von Michael Herberger und Yvonne Betz statt. Neben bekannten Worship-Liedern erklingen auch Eigenkompositionen. Die Besucher sind eingeladen, in Gottes Ruhe zu kommen und mit ihm in Beziehung zu treten. Die Eigenkompositionen erzählen von der Sehnsucht der Musiker nach Gottes Licht. Weitere Infos unter www.feudenheim.ekma.de. Mitwirkende sind: Michael Herberger, Yvonne Betz, Felix Schüler, Irene Claussen, Michael Handke, Karina Handke, Rahel Kaufmann, Andi Kaufmann, Dee Rosario. leo