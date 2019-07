Lockere Stimmung trotz Regen

Das Programm beim 40. Stadtteilfest Schwetzingerstadt/Oststadt stimmte – das Wetter nicht. Bei der Jubiläumsveranstaltung auf der Otto-Beck-Straße gab es am Samstag viel Regen und bedeckten Himmel. Der Sonntag entschädigte etwas. Bis zur Unterbrechung durch einen kräftigen Regenguss herrschte auf dem Festgelände munteres Treiben.

Der dazu gehörige Flohmarkt war riesengroß und hatte schon vor der Eröffnung am Samstagmittag viel Zulauf. Rings um den großen Biergarten reihten sich die Stände der Vereine, Einrichtungen, Gewerbetreibenden und Initiativen, die über ihre Arbeit informierten – oder die Besucher konnten nach Herzenslust genießen, da viele auch über ein kulinarisches Angebot verfügten.

„Das Stadtteilfest ist toll“, fand Christiane Zoll, die erst seit vergangenem Jahr im Stadtteil wohnt. Jürgen Buchert hingegen gehört zu den vielen Stammgästen „Ich komme jedes Jahr, weil man hier immer alte Bekannte trifft, wegen des guten Programms und des leckeren Essens“, sagte er. Jung und Alt feierten zusammen. Es war eben ein richtiges Familienfest.

Zur Unterhaltung der zahlreichen Gäste hatte der organisierende Stadtteilfestverein Schwetzingerstadt wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Für die kleinen Gäste gab es ein großes Kindermitmach-Programm auf dem Schulhof der Pestalozzi-Schule, wo außerdem die Mobile Offene Jugendarbeit über den Stand der Dinge beim neuen Jugendtreff informierte. Theo (7), Lina (5) und die anderen kleinen Gäste tobten sich aus auf der großen Hüpfburg der Jugendfeuerwehr Innenstadt. Derweil genossen die Erwachsenen im Biergarten das bunte Bühnenprogramm. Der Chor der Pestalozzischule unter Leitung von Hyun-Joo Shin sorgte zu Beginn für fröhliche Klänge mit Liedern von Rolf Zuckowski und Udo Jürgens. Danach ging es – wieder einmal – Schlag auf Schlag. Unterschiedliche Gruppen aus verschiedenen Schulen im Quartier präsentierten sich den Gästen mit Tanz und Gesang. Die Tanzparty vom Tanzstudio Creadom war gerade richtig im Gange, da setzte der Regen ein, die Schirme wurden geöffnet und allmählich lichteten sich die Reihen auf dem Platz.

„Bis 17 Uhr ging alles gut – aber da kann man nichts machen“, meinte Thomas Saueressig. Der Festorganisator nahm’s locker, obwohl der Regen das 40. Stadtteilfest am Samstag erheblich störte. Denn die Band SmoKingZ – als Top-Act des Jubiläumsfestes am Samstagabend – konnte mit ihrem teuren Equipment auf regennasser Bühne nicht auftreten. „Doch die Leute waren nur kurz weg, dann waren im nahegelegenen Drogeriemarkt alle Regenschirme ausverkauft und die Besucher kamen zurück“, erzählte Saueressig. Als sich der Regen langsam aufhörte, gab es noch eine kleine Überraschung. Im Interview mit Moderator Bastian Koch-Roesner blickte Günter Leischner – er war über 20 Jahre Vorsitzender des früheren Bürgervereins Schwetzingerstadt/ Oststadt (BSO) – zurück auf die Geschichte des ältesten Stadtteilfestes in Mannheim.

Songs ohne Technik vorgetragen

1979 fand das erste Stadtteilfest auf der damals noch unbefestigten Traitteurstraße statt. Als das Trafohaus zum Bürgerhaus wurde, wurde einmal auch dort in der Keplerstraße gefeiert. Als der Wochenmarkt auf dem Augartenplatz zu verschwinden drohte, wurde dieser auf die Otto-Beck-Straße verlegt und das Stadtteilfest dazu. Seitdem ist der Platz ein Zentrum im Stadtteil. Inzwischen hatten fleißige Helfer mit Fensterwischern Tische und Bänke abgezogen. Die Bürger nahmen Platz und feierten weiter. Das gefiel den Mitgliedern der Band SmoKingZ so gut, dass sie spontan und ohne große Technik fünf Songs zum Besten gaben. Um 19 Uhr war der Biergarten dann wieder bis auf den letzten Platz besetzt. „Es gab keine Beschwerden, dass die Band nicht auftrat – die Leute waren gut drauf und haben zur Musik vom Band getanzt, wir waren richtig platt und ganz überrascht“, freute sich auch Saueressig.

Wegen des Regens fand auch die große Verlosung der Aktionsgemeinschaft der Gewerbetreibenden Mannheim Ost e.V. (ADG) ) nicht auf der Bühne sondern am ADG-Aktionsstand statt: Den Fernseher als Hauptpreis gewann Doris Ostmann.

Als am Sonntagmorgen der ökumenische Gottesdienst auf offener Bühne gefeiert wurde, war der Biergarten wieder befüllt, wie am Tag vorher. Mit guter Laune und handgemachter Musik sorgten Hans Frauenschuh & Friends dann noch für einen gelungenen Abschluss des diesjährigen Festes.

