Lustige Wettkämpfe im schattigen Hof

Die Schulkinder, Eltern, Verwandten und Gäste hatten großes Vergnügen dabei, sich im schattigen Schulhof spielerisch zu betätigen oder zuzuschauen. Das Wetter war optimal: warm, aber nicht zu warm. Und so hatten auch die Wettkämpfer an den Spielestationen viel Spaß. Dabei war einiges geboten: unter anderem Sackhüpfen, Slackline, Wikingerschach, Schwamm-Transport und ein Quizstand. Selbstverständlich durfte dort, wo der legendäre Fußball-Nationaltrainer Seppl Herberger in die Schule gegangen war, auch das Torwandschießen nicht fehlen.

Für die Gestaltung des Spiel- und Grillfests der Johannes-Gutenberg-Schule hatte sich das Kollegium große Mühe gegeben und verbrachte mit den Teilnehmern und Gästen einen harmonischen und abwechslungsreichen Nachmittag im Pausenhof. schi

