Lustiges über die Jugend

„Wer hat denn Teenager zu Hause?“ Mit dieser Frage startete Comedian Matthias Jung seinen Auftritt in Gehrings Kommode, Name des Programms: „Generation Teenietus – Pfeifen ohne Ende?!“ Auf der Live-Bühne, die in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag feiert, jagte ein Gag über Teenager den nächsten. Jugendsprache – ein immer aktuelles Thema, mit dem sich sogar die Sprachwissenschaft befasst. „Du Knecht“, heißt es da, oder, in den Gemüsebereich abdriftend: „Du Lauch!“

WhatsApp-Gruppe mit Pfarrer

„Seid ihr eine WhatsApp-Gruppe?“, so die Frage an den voll besetzten Tisch direkt an der Bühne. „Es gibt verlobte Paare, die haben eine WhatsApp-Gruppe mit dem Pfarrer. Bei einer Scheidung heißt es dann: der Pfarrer hat die Gruppe verlassen.“ Smartphones sind bei den Jugendlichen nicht mehr wegzudenken. „Und so lange du mit deinem Smartphone noch in meinem W-LAN bist …“, imitierte Jung den Vater mit dem technisch angepassten Standardspruch.

Auf witzige Weise ging der Comedian auf jedes Teenie-Thema mit erhöhtem Konfliktpotential ein. „Das Grübeln. Teenager haben viel zu begrübeln. Sie haben ein Rendezvous mit sich selbst. Außerdem tritt die Pubertät immer früher ein. Irgendwann kommt ein Vollbärtiger auf dem Bobby-Car daher.“ Manchmal gab es weniger Kracher zum Losbrüllen, sondern eher nachdenkliche Töne: „Grenzen austesten heißt: man weiß nicht, wo sie liegen.“