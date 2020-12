Lutherkirche bleibt geöffnet

Es ist wie ein kleines Licht im Corona-Dunkel: Jeden Morgen öffnet die Diakoniekirche Luther in der Neckarstadt ihre Pforten. Von 9 bis 11 Uhr gibt es ein Frühstück to go. Nur in den Weihnachtsferien vom 24. Dezember bis zum 6. Januar bleibt das Gotteshaus geschlossen, wie Frauke Kühnl von der Pressestelle des Diakonischen Werks mitteilt.

„Leider mussten wir wegen der Corona-Verordnungen unser Café schließen“, berichtet Diakonin Andrea Weiß. Das Frühstück to go sei ein kleiner Ersatz und werde dankbar angenommen. Ein Rentner, der jeden Morgen zur Kirche kommt, erzählt, dass er sich seine Rente sehr genau einteilen muss. „Ich komme irgendwie zurecht“, sagt er, „aber ich kaufe nur die günstigsten Angebote“. Auf die zwei Brötchen und den warmen Kaffee freue er sich immer. „Natürlich fallen jetzt auch viele Gespräche weg, die wir im Café führen konnten“, sagt Andrea Weiß. Aber für freundliche Worte an der Theke reicht es immer – und auch das kann manchmal helfen.

PC-Raum eine große Hilfe

Der PC-Raum in der Kirche bleibt nach Angaben der Diakonie ebenfalls jeden Tag von 10 Uhr bis 12 geöffnet. Viele, vor allem ältere Menschen, hätten weder einen Computer oder Internet. Gerade in Corona-Zeiten seien sie jedoch darauf angewiesen, Anträge online zu stellen. Im PC-Raum sei das jeden Vormittag möglich. Den Computerraum dürfen nur zwei Personen gleichzeitig mit Mund-Nasenschutz betreten. „Allerdings helfen wir auch wo wir können bei der Bedienung“, erklärt Andrea Weiß. Denn nur damit, die Computer zur Verfügung zu stellen, sei es oft nicht getan.

Sozialberatung geht weiter

Auch das MAZ, das sich ebenfalls im Kirchengebäude befindet, bleibt weiterhin für die Kunden geöffnet. „Vieles ist einfach nur im persönlichen Gespräch möglich“, berichtet Stefan Hauschild, Sozialarbeiter im MAZ. Die Menschen hätten viele Fragen; wegen Corona hätten einige ihren Job verloren, oft könnten sie zum Beispiel die Miete nicht bezahlen und müssten Wohngeld beantragen. „Auch wenn wir nicht immer sofort helfen können, die persönliche Ansprache tut den Menschen unglaublich gut“, berichtet Hauschild. „Die Menschen gehen hier ganz anders raus, wie sie reinkommen“, ergänzt er. Das MAZ ist von Montag bis Freitag ab 8. 30 Uhr bis mindestens 13 Uhr geöffnet, die Zeiten am Nachmittag variieren. Telefonische Anmeldungen sind möglich und sinnvoll unter 0621/ 9760469-3 (-4).

Die Diakoniekirche Luther hofft, weiter alle Angebote aufrecht erhalten zu können. Gerade in Corona-Zeiten ist die Kirche für viele Menschen in der Neckarstadt ein wichtiger Anker geworden. red/aph

