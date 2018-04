Mädchen basteln bunte Bilderrahmen

Anzeige

Frisches Obst zum Nachtisch

Sobald es etwas zu verkünden gab, was alle Mädchen hören sollten, blies Tanja Schreier in die Trillerpfeife. So konnten alle Mitarbeiterinnen ihre erkältungsbedingt angeschlagenen Stimmen schonen. Zum Mittagessen versammelten sich alle zum Pizzaessen. Mehrere große Familienpizzen standen auf den Tischen, und jedes Mädchen konnte sich bedienen. Zum Nachtisch gab es frisches Obst, wo auch alle gerne zulangten. Jedes Mädchen konnte alle Angebote durchlaufen, Bedingung war nur, dass eines fertig gemacht wurde, bevor das nächste angefangen wurde. „Es kommt bei den Mädchen besser an, wenn sie sich nicht von vornherein festlegen müssen, sondern die Auswahl haben“, erklärte Claudia Kraugmann-Speicher. Denn eines stand hauptsächlich im Vordergrund beim Mädchentag im Jugendhaus Waldpforte: dass alle ihren Spaß hatten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.04.2018