Malerin hilft bei Selbstheilung

Der Übergriff sexueller Gewalt fand Salari zufolge in ihrer Zeit in Heidelberg statt. „Mein Leben war kaputt.“ Sie habe sich in psychologische Behandlung begeben, nun ginge es ihr besser, wie sie zufrieden erklärt.

Für einen Neuanfang sei Salari von Heidelberg nach Mannheim umgezogen. Lange Zeit konnte sie kaum die Stadtgrenze verlassen. Vieles erinnerte sie an das Erlebte. „Ich habe dadurch viele Freunde verloren“, bedauerte die iranischstämmige Neckarauerin. An Deutschland stört sich die Malerin an den allgegenwärtigen Vorurteilen gegen ausländische Mitbürger. Außerdem sieht Salari hierzulande in Bezug auf die Gleichberechtigung von Mann und Frau noch Verbesserungsbedarf.

Das Schweigen brechen

In der Kulturkneipe „Gehrings Kommode“ arbeitet Salari, die an der Freien Kunstakademie studiert, ein- bis zweimal in der Woche als Bedienung. „Mannheim ist multikulturell, das mag ich“, findet die 26-Jährige, die mit einem Pop- und Blues-Musiker verheiratet ist, Gefallen an ihrer neuen Heimat. Nach Abschluss ihres Studiums möchte sie als Lehrerin unterrichten.

„Ich mag die Arbeiten der Künstler Jenny Saville und Alex Kanevsky, das sind Vorbilder für mich“, nennt Salari ihre Inspiration. Als Vorlage für ihre eigenen Bilder dienen ihr selbstgeschossene Fotos.

„Jenny Saville malt viele Frauen, beide Künstler sind figurativ, nicht abstrakt.“ Zu ihrem eigenen Antrieb gehöre auch, Tabus und das Schweigen zu brechen. „Wir Künstler müssen den Menschen helfen, sich auszudrücken und Erlebtes zu verarbeiten“, erläuterte Salari.

Mittwoch, 16.05.2018