Management notwendig

Seien es nun Schlaglochpisten, Reparaturen in der Kanalisation oder neue Leitungen: Straßenarbeiten sind oft dringend nötig und lassen sich nicht vermeiden. Dass dafür Teile von Fahrbahnen verengt oder gar gesperrt werden müssen, nimmt man meist hin. Schließlich wünscht sich jeder funktionierende Versorgungsleitungen für Strom, Wasser und Gas sowie intakte Straßendecken. Auch die damit verbundenen Umleitungen und Staus werden zähneknirschend akzeptiert. Was jedoch die Bürger so erbost, ist die Ansammlung von Baustellen, die alle zur gleichen Zeit eingerichtet werden. Und dann auch noch ewig dauern – trotz anderslautender Beteuerungen.

Ein klug ausgetüfteltes Baustellenmanagement könnte das verhindern. Die engagierte und sachkompetente Fachkraft der Stadt, die mit dieser Aufgabe betraut ist, versichert glaubhaft, dass sie ohnehin völlig mit Arbeit überlastet sei. Wirklich empörend ist in diesem Zusammenhang jedoch die Tatsache, dass Neckarau gar nicht zu ihrem Tätigkeitsbereich zählt. Im Rathaus sei für diesen Stadtteil jedenfalls bislang kein Baustellenmanagement vorgesehen.

Das muss sich dringend ändern. Damit Straßenarbeiten besser aufeinander abgestimmt und die Zeitfenster von Bauherren bindender gestaltet werden können. Im Sinne der Verkehrsteilnehmer – und der Anwohner.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019