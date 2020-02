Mannheimer Liedertafel mit neuem Dirigenten

Der älteste Chor Mannheims, die Mannheimer Liedertafel, begrüßt einen neuen Dirigenten für das am längsten bestehende Ensemble – den Gemischten Chor: Ferdinand Dehner. Das teilte Lena Weller vom Vorstand jetzt mit. Dehner unterstützte den Chor zuvor bereits stimmbildnerisch und übernahm die Chorleitung zunächst probeweise. „Nach einigen Wochen des gemeinsamen Singens freut sich der Gemischte Chor sehr, Dehner nun als langfristigen Chorleiter gewonnen zu haben“, so Weller. Insbesondere sehe das Ensemble darin die Chance, sowohl in den Männer- als auch in den Frauenstimmen von der Erfahrung des ausgebildeten Sängers gerade technisch zu profitieren.

Ferdinand Dehner studiert nach Auskunft der Liedertafel Musik auf Lehramt an der staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim mit Leistungsfach Dirigieren sowie Bachelor Gesang. Dehner ist im Moment am Pfalztheater Kaiserslautern in einer Kinderfassung von Mozart „Entführung aus dem Serail“ zu hören und tritt regelmäßig mit seinem A cappella Sextett EnsembleDing in der Metropolregion Rhein-Neckar auf. Mit dem Jungen Ensemble der Mannheimer Liedertafel arbeitete Dehner bereits 2019 beim Kooperationsprojekt Dancing Duruflé zusammen. Er war zu der Zeit Leiter des Neustädter Ensembles Perpetuum Cantabile.

Sänger willkommen

Der Gemischte Chor der Mannheimer Liedertafel besteht aus 35 Sängerinnen und Sängern ab 40 Jahren und widmet sich einem breiten Repertoire von klassischer weltlicher und geistlicher Chorliteratur, mehrstimmigen A cappella-Chorsätzen und Volksliedern aus aller Welt. Der Chor sei stets auf der Suche nach neuen begeisterten Sängern und Sängerinnen, wobei Männerstimmen wie immer besonders gefragt seien, so Weller. Chorerfahrung sei hilfreich, aber auch Gesangsneulinge seien willkommen. aph/red

