Mannheimer Medaillenjäger

Die meisten, die da ihre Runden im Gartenhallenbad drehen, sind bereits Gold- oder Silbermedaillengewinner. Dennoch ruhen sich die Sportler der Gemeindediakonie nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie trainieren mit Feuereifer für die „Special Olympics“, die vom 14. bis 18. Mai in Kiel stattfinden. Bei den Wettkämpfen treten Athleten mit geistiger oder mehrfacher Behinderung an. In der Stadt an der Ostsee gehen mehr als 4600 Menschen in Disziplinen wie Handball, Basketball oder eben Schwimmen auf Medaillenjagd.

Üben zwei Mal wöchentlich

Die Mannheimer Sportler sind hochmotiviert. Sylvia Freyhof, die Delegationsleiterin und Trainerin der Schwimmmannschaft aus der Quadratestadt, ist begeistert: „Mit insgesamt 24 Athleten und zehn Betreuern werden wir Mannheim würdig in Kiel vertreten“. Im Gartenhallenbad trainiert sie die Schwimmer Dane Jalda Marquart und ihre männlichen Kollegen Niko Stevanovic, Andreas Bergmann, Christian Schmidt und Nedelko Antonic. Mit einem Schild, auf dem „Hälfte“ steht, zeigt sie den Sportler an, dass sie 50 Prozent ihres Trainingsprogramms absolviert haben. Kurz darauf motiviert sie eine Schwimmerin mit einem anderen Schild zur Leistungssteigerung. „Schneller“ ist zu lesen – mit drei Ausrufezeichen.

Jetzt kurz vor dem entscheidenden Wettkampf geht es zwei Mal in der Woche ins Bad. Normalerweise trainieren die Schwimmer nur ein Mal pro Woche. Zusätzlich für die Kondition steht noch eine Übung auf dem Fahrrad auf dem Programm. „Schließlich sollen alle fünf Olympioniken, die am Schwimmwettbewerb teilnehmen, ihr Ziel auch erreichen“, so Freyhof. Die Anforderungen sind hoch. 1000 Meter müssen absolviert werden.