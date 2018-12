Mannheimer Traditions-Konditorei schließt nach 83 Jahren

Die Nachricht kann so mancher kaum glauben: Ende Mai 2019 schließt die beliebte Konditorei Wissenbach nach 83 Jahren in der Mittelstraße 55. Nach dem Tod von Horst Wissenbach im August „können wir das Unternehmen hier so nicht mehr halten“, bedauert Tochter Jutta Wissenbach den Schritt, zu dem es aber keine Alternative gebe. Immer wieder habe die Familie (Eigentümerin ist Mutter Helga) in den

...