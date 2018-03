Marionetten und süße Köstlichkeiten

Anzeige

Der leckere Käsekuchen mit Aprikosen dominierte vor den appetitlichen Obst- und Streuselkuchen und den feinen Schokoladen- und Zitronengebäck: Das Kuchenbüffet des Tanzsportverein Rheinau war eröffnet. Zum 12. Mal lud der Tanzsportverein zum Frühlingsmarkt und rund 400 Besucher kamen. Insgesamt 48 Aussteller aus der ganzen Region verwandelten das Rheinauer Nachbarschaftshaus in einen farbenfrohen, abwechslungsreichen Marktplatz.

Neben bernsteinfarbenem Honig, frisch vom Imker, dufteten selbstgemachte Blüten-Seifen und lockten filigrane Vorhänge aus Stoffblüten. Die Besucher bummelten zwischen den Tischen mit zart gehäkelter Osterdekoration, gedrechselten Holzschalen und gestrickten rosafarbenen Einhörnern. Porzellan-etageren aus Sammeltassen wurden ebenso bewundert wie die lebensgroßen Puppen der Rheinauer Marionetten-Manufaktur.

Reibungsloser Ablauf

Rund die Hälfte der Aussteller kam aus Mannheim. Anja Schilling lebt in Rheinau und schwärmte an ihrem Schmuckstand: „Der Frühlingsmarkt hat eine tolle Qualität, es sind sehr gute Künstler da.“ Im Hintergrund wirkten die ehrenamtlichen Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Jasmin Bausch ist eine von zehn Tänzerinnen der Jugend-Hauptklasse des Vereins und bediente am Kuchenbüffet. Zweimal in der Woche trainiert sie im Verein: „Es geht um Schautanz, Modern Dance und Hip Hop.“ Ihre frühere Trainerin Erika Schmaltz, präsentierte den Stand der AWO Rheinau mit selbstgemachten Blumengestecken aus frischen Osterglocken. Direkt daneben fanden die süß-sauer eingelegten Gurken von Waltraud Templin etliche Kunden „Der Flohmarkt am Tag zuvor war ebenfalls gut besucht“, freute sich Templin, die Organisatorin des Frühlingsmarktes.