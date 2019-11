Markt rund ums Fest

Der Markt lädt auch zum Verweilen in geselliger Runde ein. © dpa

Zum 14. Mal öffnet der Tanzsportverein Mannheim-Rheinau am Sonntag, 17. November, von 11 bis 17 Uhr das Nachbarschaftshaus, Rheinauer Ring 101, für die Besucher des Weihnachtsmarktes. An fast 50 Ständen von Hobbykünstlern finden die Besucher alles für die Adventszeit und das Weihnachtsfest. Neben Gestecken und Türkränzen sind Weihnachtsschmuck und Kerzen im Angebot. Wer Geschenke sucht, kann zwischen hochwertigen Handarbeiten und Kunstgewerbe, Marmeladen, Likör, Gebäck, Spielwaren, Schmuck und vielem mehr wählen. Nach dem Rundgang kann man sich in der Cafeteria mit Kürbissuppe stärken. Ebenso gibt es wieder ein riesengroßes Torten- und Kuchenbuffett und dazu Kaffee. Der Erlös ist für die Jugendarbeit bestimmt, so Organisatorin, Waltraud Templin. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.11.2019