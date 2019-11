Martinsfeuer wärmt wieder auf

Frösche, Traktoren, Waschbären, mit Glitzer und vor allem viel Liebe verzierte Lampions und unzählige weitere kreative selbstgebastelte Laternen ziehen am Montagabend durch Käfertal. Beginnend am Kirchplatz bewegt sich der bunte Sankt Martinszug in Richtung Stempelpark über den Unionsplatz wieder zurück zum Kirchplatz vor der Sankt-Larentius-Kirche.

Angeführt werden die Laternenläufer von einem echten „Sankt Martinspferd“, das normalerweise im Reitstall Mannheim Vogelstang/Wallstadt zu Hause ist. Kurz hinter Sankt Martin auf seinem Pferd folgen die Römer, die von Kindern aus der Gemeinde gespielt werden. Doch es gibt nicht nur das bunte Lichtermeer zu sehen. Die Bläsergruppe „Musik3“ sorgt für musikalische Unterstützung.

Kostüme selbst gemacht

Bei bekannten Volksliedern wie „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ oder „Ich geh’ mit meiner Laterne“ singen Groß und Klein lautstark mit. Die beiden Freundinnen Nora (10) und Ilayda (8) kommen schon seit vielen Jahren gerne zu dem Umzug. „Ich mag es, dass wir hier zusammen singen und abends noch herumlaufen können“, findet Nora. Ilayda freut sich: „Wir haben auch schon viele getroffen, die wir aus der Schule kennen“.

Nachdem der Zug wohlbehalten wieder am Kirchplatz angekommen ist, wartet auf die Besucher ein kurzes Martinsspiel. Der heilige Sankt Martin, der mit dem armen frierenden Bettler seinen Mantel teilte, soll ein Symbol sein, Not zu sehen und zu helfen. Mitmachen konnte hier übrigens jeder. „Meine Kinder und ich haben die Römer gespielt und meine Frau hat die Kostüme selbst gemacht“, erzählt Daniel Junker, der sich seit Jahren in der Gemeinde engagiert. „Letztes Jahr haben wir noch Fahrradhelme mit Alufolie benutzt“, sagt er und lacht.

Nach dem Martinsspiel richtet Diakon Michael Balbach noch einige Worte an die Besucher: „Jeder, ob Groß oder Klein, kann Sankt Martin sein“, betont er. „Die Lichter stehen für ein gutes Miteinander, Wertschätzung und gegenseitigen Respekt.“ Dass dies schon im ganz Kleinen anfangen kann, zeigen die selbstgebastelten Laternen von Lisbeth, Johanna und Helena (alle sieben Jahre): ein grüner Lampion mit Ohren und Gesicht. „Das ist ein WIR“, erklärt Johanna. „Wenn man Freundschaft schließt, entsteht ein WIR, aber wenn man streitet, wird es kleiner. Deswegen muss man es gut pflegen, zum Beispiel mit Tee“, ergänzt Lisbeth.

Aufwärmen können sich Kinder und Erwachsene an diesem Abend zwar nicht mit Tee, aber am Martinsfeuer. Die Ministranten schenken auch heißen Orangensaft und für die Erwachsenen Glühwein aus. Außerdem werden Brezeln verteilt, die alle miteinander teilen – ganz nach Sankt Martins Vorbild.

