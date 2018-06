„Massive Unebenheiten“

Anzeige

Im Jahr 2013 war die Straße als Teil des 21-Punkte-Programms zur Förderung des Radverkehrs zur Fahrradstraße umgebaut worden. Damals wurden nach Angaben der Stadt Mannheim mehr als 20 000 Euro für Markierungen und Schilder ausgegeben. Bei der Begehung mit beiden Kommunalpolitikern wird schnell deutlich, dass der Kreuzungsbereich Niederfeldstraße nicht der einzige problematische Abschnitt ist. Ständig rattern und klappern die Steine, wenn Autos und sogar Radler über den gepflasterten Untergrund fahren. Weiß bemängelt zudem die Kreuzungsbereiche mit der Ludwig-Frank-Straße, der Valentin-Streuber-Straße und der Almenstraße. Überall seien erhebliche verkehrsgefährdende Schäden festzustellen, so sein Eindruck.

Stadt bestätigt Bauarbeiten

„Gut, dass sich das endlich mal jemand anschaut“, ruft Alexander Friedmann herüber, während er gerade den Kofferraum seines Kombis unweit der Ecke Lettestraße ausräumt. Auch ihm als Anlieger ist der marode Straßenuntergrund ein Dorn im Auge. „Der Bodenbelag ist falsch ausgewählt“, ist er überzeugt. Knochensteine und Kopfsteinpflaster seien für verkehrsberuhigte Bereiche unpassend.

Theuer erklärt bei der Begehung, dass der Abschnitt ihrer Meinung nach aber alles andere als eine ruhige Zone sei, da die Mönchwörthstraße gerne genutzt werde, um die Ampeln auf den Parallelrouten zu umgehen. Zurück am Ausgangspunkt Mönchwörthstraße/Niederfeldstraße: Weiß berichtet von einer Baustelle in jüngerer Vergangenheit und erkundigt sich in einem naheliegenden Geschäft. Und tatsächlich: Im Jahr 2015 soll durch den Mannheimer Energieversorger die Straße bei Bauarbeiten aufgerissen worden sein. Die Stadt bestätigt das auf Anfrage. Ein Sprecher erklärt: „Die Oberfläche wurde damals fachtechnisch und ohne Mängel wieder hergestellt.“

Außerdem sei der Stadt auch nichts von einem höheren Verkehrsaufkommen in der Mönchwörthstraße bekannt. Ebenso wenig habe man im zuständigen Rathaus-Dezernat (Planung, Bauen, Verkehr und Sport) bislang Beschwerden von Bürgern erhalten. Dennoch wolle man bei einer Begutachtung der Straße auf dem Almenhof nach möglichen Unfallgefahren Ausschau halten und diese gegebenenfalls beheben, aber: „Eine grundlegende Sanierung der Mönchwörtstraße ist nicht vorgehesen.“

