Maßnahme reduziert Staus

Auch wenn die Baustelle auf der Speyerer Straße Höhe Markuskirche inzwischen nicht mehr besteht: Die Verkehrsprobleme im Stadtteil beschäftigten jetzt wieder den Bezirksbeirat Neckarau bei seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Stadträtin Elke Zimmer (Grüne). Ein Stein des Anstoßes waren in der Vergangenheit besonders die Staus im Kreuzungsbereich Neckarauer und Speyerer Straße (wir berichteten). Eine von den Bezirksbeiräten vorgeschlagene geänderte Schaltung der Ampelanlage ist am 4. Dezember erfolgt, wie Frank Benz vom Fachbereich Tiefbau berichtete. Eine Maßnahme, die sich bereits positiv bemerkbar gemacht habe, wie einige Bezirksbeiräte versicherten.

Tatsächlich gebe es seither weniger Rückstaus. Eine Beobachtung, die auch Frank Benz von Mitarbeitern und Bürgern zugetragen worden sei. Die Stadt habe sich dazu entschlossen, die Rotphase der Ampelanlage für Rechtsabbbieger zu verkürzen. „Das Signal für Autofahrer schaltet jetzt zehn Sekunden früher auf Grün“, so Benz. Fußgänger in Ost-West-Richtung müssten jedoch jetzt eine zweite Wartezeit auf der Mittelinsel in Kauf nehmen. mai

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018