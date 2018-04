Mehr als 90 Kinder versprühen Begeisterung

Anzeige

Ein Kinderchor, der aus mehr als 90 Kehlen singt, sorgte mit seinem Gesang im Nachbarschaftshaus in Rheinau für Begeisterung. Mehr als 400 Besucher verfolgten das christliche Kinder-Musical „Die rote Schnur“, welches die biblische Geschichte von Josua erzählt, der die Stadt Jericho erobert (Josua Kapitel 2). Das spannende Musical, das Werte und Hoffnung vermittelt, brachte der Frankfurter Verein Musical Kids e.V. in bewährter Kooperation mit der Landeskirchlichen Gemeinschaft Mannheim-Rheinau-Süd und dem Nachbarschaftshaus Rheinau auf die Bühne.

In Neustadt geprobt

Dafür hatten sich Kinder aus ganz Deutschland, vor allem aber aus Frankfurt und Neustadt/Weinstraße, mit Gleichaltrigen aus Mannheim zusammengetan, zu der auch die Landeskirchliche Gemeinschaft Mannheim-Rheinau-Süd gehört. Diese Zusammenstellung des Chores hat sich erst kurzfristig ergeben. Seitdem wurde mit allen Beteiligten in Neustadt fleißig geprobt. In Workshops und Coaching-Stunden wurden die Kinder in nur drei Tagen in Sachen Gesang und Theater auf den Auftritt vorbereitet.

Dann fand die öffentliche Generalprobe im Diakonissen-Mutterhaus in Neustadt statt, ehe die Kinder bei der Premiere auf der Bühne in Rheinau standen. Die dreitägige „Musical-Rüstzeit“ stand ganz im Zeichen der Musik, der Freude und des Glaubens. Denn dieser soll den Kindern und den Zuschauern durch die Musik näher gebracht werden. Das Musical hat Lars Hoben, der Leiter der Gruppe, extra für die diesjährige Tournee von Musical Kids e.V. geschrieben. Insgesamt besteht es – neben den Sprecherszenen – aus 19 Liedern. Es sind allesamt Ohrwürmer, die das Publikum mitreißen.