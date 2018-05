Anzeige

Bei strahlendem Sonnenschein hat die Stiftung Christuskirche – Kirche Christi ihr fünftes Stiftungsfest gefeiert. Begrüßt wurden die Gäste am frühen Morgen auf dem Kirchenvorplatz mit den feierlichen Klängen von Trompeten und Posaunen. Der Festgottesdienst wurde traditionsgemäß mit Dekan Ralph Hartmann gefeiert. In seiner Predigt zum Thema „Das Lied vom Leben singen“ hob er jene hervor, die im Glauben an Gott dagegen halten können, wenn der raue Wind des Lebens Menschen in eine Situation bringt, in der sie nicht weiter wissen.

„Die von Renate und Karl Schneider vor neun Jahren gegründete Stiftung ist mehr als nur Geld zu sammeln, sie stärkt den Zusammenhalt und knüpft Netzwerke, was die Stiftung auszeichnet, ist die Gemeinschaft“, sagte der Dekan. So durften sich die Konfirmanden, die zum Gelingen des Festes beitrugen, über eine Spende für einen Ausflug zum Landesbischof in Karlsruhe freuen.

„Lobe den Herren“ sang der Kammerchor, der zusammen mit der Sinfonietta Mannheim und Solisten unter der Leitung von Professor Johannes Michel den Gottesdienst mit einem musikalischen Festprogramm umrahmte. Anschließend begrüßte die Vorsitzende des Ältestenkreises, Brigitte Hohlfeld, die zahlreichen Gäste zur fröhlichen Nachfeier auf dem Kirchenvorplatz. „Mit dem Stiftungsfest, das schon zum fünften Mal stattfindet, zeigt das Stifterehepaar Renate und Karl Schneider in großartiger Weise, dass es ihm nicht nur wichtig ist, finanzielle Mittel für unterschiedlichste Aufgaben in der eigenen Gemeinde, für Gemeinden innerhalb der Evangelische Kirche Mannheim und in einzelnen Gemeinden deutschlandweit zur Verfügung zu stellen“, sagte Hohlfeld.