Meile der Religionen: Mithelfer gesucht

Gute Gespräche und gemeinsam Essen im Freien: Am Mittwoch 25. September nehmen die evangelischen und katholischen Gemeinden Almenhof, Neckarau und Lindenhof an der Meile der Religionen, einem großen Gastmahl mitten in der Mannheimer Innenstadt teil. Dies soll ein Zeichen für das tolerante Miteinander zwischen Juden, Christen und Muslimen setzen. Ab 18 Uhr werden von den Quadraten R 2 bis F 4 Tische bereit stehen.

Die Gemeinden aus den Kooperationsregionen werden aufgerufen 100 Blätterteigtaschen (ohne Schweinefleisch) zu backen. Wer sich an dieser Aktion oder vor Ort beteiligen möchte, kann sich gerne und möglichst bald bei einem Pfarramt in seiner Nähe melden. mah

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019