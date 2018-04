Meilensteine des Rock präsentiert

Anzeige

Auch die Hits von Klaus Lage (1001 Nacht), Grönemeyer (Mensch) und selbst von Rio Reiser („König von Deutschland“) gehörte zum Repertoire des Duos.

Dass Hey Babe weit über die Grenzen Mannheims hinaus beliebt ist, zeigte sich an diesem Abend. Nicht nur die Fans von weiter her, sondern alle Besucher zeigten sich von dem Dargebotenen auf der Bühne, das handwerkliches Können erkennen ließ, begeistert. Ohne den Song von Supertramp, „Take the long way home“, den das Duo als Zugabe brachte, ließ das begeisterte Publikum Hey Babe nicht von der Bühne. eng

Info: Weitere Informationen zum Duo unter www.hey-babe.de

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 25.04.2018