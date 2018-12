Metal-Konzert im Jugendhaus

Metalfans können sich freuen auf die Auftritte von All it’s Grace, Light To The Blind und The Color Of Iris am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr (Einlass 19.30 Uhr), im Jugendhaus Schönau, Lilienthalstraße 267. Die Band All it’s Grace aus Mainz begeistert durch die Mischung aus Metalcore, melodic Death- und Thrash-Metal. Ihre Mainzer Kollegen Light to the Blind stehen dem in nichts nach und zeigen ihre ganz persönliche Mischung aus Metal und Metalcore. Auf der Bühne steht außerdem die Mannheimer Band The Color of Iris, „die sich durch ihren dreckig melancholischen Rock auszeichnet“, so das Jugendhaus. Der Eintritt beträgt zehn Euro an der Abendkasse. Weitere Informationen: Telefon 0621/78 28 90, www.majo.de/jugendhaus-schoenau. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.12.2018