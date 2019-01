MFC 08 sieht sich sportlich im Aufwind

„Eine hervorragende Saison spielt momentan die erste Mannschaft“, verkündet fast euphorisch Rainer Jehle, Leiter der Fußballabteilung des Mannheimer Fußballclubs 1908 (MFC 08) Lindenhof. Tatsächlich verabschiedete sich das Team auf dem vierten Platz der Kreisliga in die Wintersaison, eine gute Ausgangsbasis für die zweite Hälfte des Turniers. Mit solchen Nachrichten geht gern auch der Vorsitzende des Vereins, Klaus J. Hartel an die Öffentlichkeit. So geschehen bei traditionellem Neujahrsempfang, zu dem Hartel neben Mitgliedern des Vereins und Vertretern von Sponsoren auch die Landtagsabgeordnete Elke Zimmer (Grüne), die Stadträte Dirk Grunert (Grüne) und Wolfgang Taubert (MfM) sowie den Leiter des Bürgerservice, Walter McDavid, begrüßte. In Vertretung des Oberbürgermeisters und auch für den Gemeinderat sprach Stadtrat Achim Weizel (Mannheimer Liste).

Stadtteilgeschehen im Rückblick

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende mit dem abgelaufenen Jahr 2018, und zwar sowohl auf dem Spielfeld wie auch am Rande. Als einen Glücksgriff nannte er das neue Pächterpaar im Vereinslokal. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Faschingsveranstaltung und der vom Förderverein des MFC 08 veranstaltete Jazz-Frühschoppen, inzwischen die zwölfte Musikveranstaltung, zu der regelmäßig mehrere Hundert Besucher zum Vereinsgelände kommen.

Unzufrieden zeigte sich Hartel mit der Teilnahme am Lanzparkfest. Der veränderte aus der Sicht des MFC 08 verschlechterte Stand und ein unattraktives Programm auf der Bühne führten dazu, dass die Beteiligung an dem Fest für den Verein „weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist“. Immer wieder Anerkennung findet der Verein für seine engagierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Im sechsten Jahr in Folge erhielt er das Kleeblatt in Gold, das Qualitätssiegel des Badischen Fußballverbandes (BFV).

Mit einer Urkunde bescheinigte der Mannheimer BFV-Kreisvorsitzender Harald Schäfer dem MFC 08-Vorsitzenden „vorbildliche ehrenamtliche Leistungen im Fußballsport“. Seit 17 Jahren steht Hartel an der Spitze des Vereins, der aktuell 652 Mitglieder (530 männliche, 122 weibliche) umfasst, davon 300 Jugendliche (248 Jungen und 52 Mädchen). Rund 40 Trainer und Betreuer kümmern sich um die Sportler in 29 Mannschaften. Unter ihnen Kinder- und Jugendteams, die auch durch Junior-Coaches Tobias Berger, Tyra Pieritz und Yvette Reichelt, die sich im Rahmen der Aktion „Junges Ehrenamt“ engagieren, unterstützt werden. Professor Weizel verband seine Grußworte mit Dank an die ehrenamtlich engagierten Menschen. Besonders stellte er die Arbeit mit Jugendlichen im Verein heraus.

Im kurzen Rückblick auf das Geschehen im Stadtteil erinnerte er an die Entwicklung des Glückstein-Quartiers und den sanierten Meeräckerplatz. Der Lindenhof habe sich in den letzten Jahren auch durch den Zuzug von jungen Familien verändert.

Die Vorsitzende des Sportkreises Mannheim, Sabine Hamann, dankte dem MFC 08 für seinen Beitrag zur Gemeinschaft. Unterstützt wird besonders die Jugend des MFC 08 vielfältig durch den Förderverein mit dem Vorsitzenden Wolfgang Taubert. Ein Dorn im Auge des Fördervereins ist der Zustand des Promenadenwegs, der so Taubert, den Namen nicht verdiene. Von der Stadt fordert der Verein eine Sanierung der „Öffentlichen Straße“.

Bereichert wurde der Neujahrsempfang mit dem Duo „Heylahe“, Helena Wachter (Violine) und Herby Neumann (Ziehharmonika), mit je einem jiddischen, russischen und spanischen Volkslied.

