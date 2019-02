Mini-Trickfilme und Selbstporträts

Zur zwölften „Augenschmaus“-Ausstellung lud die Fachschaft Kunst wieder in die Matthäuskirche. Ausgestellt sind derzeit über 250 Kunstwerke der Schüler von der fünften bis zur zwölften Klasse, darunter Gemälde, Zeichnungen, Drucke, Collagen, Plastiken und Objekte sowie Videofilme.

Schulleiterin Heike Frauenknecht und Nicole Grimm, Mitleiterin der Fachschaft, begrüßten die Besucher in der fast vollbesetzten Kirche und freuten sich über die Vielfalt der Werke und den Einfallsreichtum der jungen Künstler. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Charlotte Vitek an der Orgel, die ein Hindemith-Stück darbot, sowie von Charlotte Klingmann am Flügel, die ein Werk von Chopin spielte. Iris Schletter, ebenfalls in der Fachschaftsleitung, hatte in diesem Jahr das Lehrplanthema „Umgang mit Medien“ wieder in den Unterricht aufgenommen. So präsentierten zu Beginn drei Gruppen der Klasse 8e ihre skurrilen kleinen Filme, die sie auf den Schul-Tablets produziert hatten. Ihre Darsteller, selbst gezeichnete Tierfiguren und bunte Farbkleckse, hatten sie ausgeschnitten und mit Hilfe einer App animiert. Wo die Kleckse einander in „bunter Liebe“ zugeneigt sind oder ihre Mülltonnen-WG organisieren, arbeiten Kroko, Schwein und Lama für das Dolce Vita im Garten mit Pool.

Intensives Gestalten

Die ausgestellten Werke und ihre Entstehung, einschließlich ihrer speziellen Herausforderungen erläuterten die Schüler wieder selbst. So erzählt Sarah Becker aus der 6a, dass es beim Gestalten ihrer Kakteen-Vase aus Ton sehr schwierig gewesen sei beim Modellieren die Form zu halten und keine Dellen zu verursachen. Für Louisa Kloster aus der 6b gab es keine Probleme bei ihrer namenlosen fleischfressenden Pflanze aus Pappmaché und Papprolle, einem Joghurtbecher, Draht und Acryllack. Sehr aufwendig auf einem fortgeschrittenen Niveau waren die Arbeiten an „Surface“, einem Acrylbild des vierstündigen Kunstkurses der Klassenstufe 12, das insgesamt rund sechs Monate in Anspruch genommen hat. Amelie Rabitsch berichtet: „Wir haben zuerst eine Gesichtsmaske geformt, dann im Waschbecken die Wellenbewegungen des Wassers beobachtet, später haben wir eine Skizze angefertigt und am Schluss ging es dann an das Gemälde, in dem das Gesicht auf einer Wasseroberfläche abgebildet werden sollte.“

Nicht weniger arbeitsintensiv war wohl auch die Entstehungsgeschichte des Werks „Selbst-gespiegelt“ aus dem vierstündigen Kunstkurs der Klassenstufe 11. Hier sollte ein Selbstporträt mit anderen Bildelementen verfremdet werden, Tabea Waßerfall entschied sich für Glasscherben, Helena Bannach für ihr eigenes Abbild mit Strohhalm.

Transparenz der Entstehung

Viel Spaß bei der Arbeit hatte die Klasse 9c bei ihrem Gemeinschaftsprojekt „Nach Robert Delaunay: Hommage á Blériot“. Ihre Aufgabe war es, das Original des französischen Malers originalgetreu zu vergrößern. Dabei übernahm jeder der 30 Schüler einen Teil und musste sich dann in Größe, Farbmischung und Farbauftrag anpassen. Das nun zusammengefügte große Bild hängt derzeit rechts oberhalb des Altars.

Für Transparenz in der Entstehungsphase sorgte die Kunst AG unter Leitung von Birgit Friedrich. Die Schüler zeichneten Gesichter von Katze, Dackel, Hase und Rabe mit Bleistift, Graphit und Kreiden und ließen ihre Werke zum Teil unvollendet. Die bunte vielfältige Ausstellung traf bei den Besuchern gleichermaßen auf Interesse wie auf Bewunderung.

Annette Meyer freute sich vor allem über die Gemeinschaftswerke der Klassen: „Mir gefällt es, dass man hier gut sehen kann, wie ein Thema unterschiedlich gelöst wird. Ein besonders witziges Beispiel dafür ist das „Käferlexikon: Die coolsten Käfer der Welt“ der Klasse 5c. Das farbenfrohe Werk mit Zeichnungen und Beschreibungen gibt eine umfassende Übersicht über die selbsterfundenen Exemplare, von Frosti, der im Atlantik lebt, bis zu Buntikus Blau, der nur Blaubeeren frisst.

Info: Fotostrecke unter www.morgenweb.de/mannheim

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019