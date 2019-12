Mistelzweige sehr gefragt

Wenn das Kinder- und Jugendheim St. Josef in Käfertal zum Adventsbasar einlädt, strömen Besucher aus der ganzen Region herbei. Bei der Eröffnung in der Pfarrer-Gerhard-Reinelt-Halle freute sich Heimleiterin Petra Weber über die vielen Gäste. Mit Weihnachtsliedern und einem Theaterstück, das von Zwergen erzählte, die gern wissen wollten, wie die Menschen Weihnachten feiern, zauberten die jungen Sänger und Schauspieler weihnachtliche Vorfreude in die Gesichter der Zuschauer. Auch in diesem Jahr war der Adventsbasar wieder ein voller Erfolg.

Schönes und Nützliches

Nackenkissen aus verschiedenen Stoffen, Nikolausstiefel, selbst gemachte Weihnachtskugeln, Schneemänner aus Socken und vieles mehr: Kinder und Betreuer der Notaufnahme hatten allerlei Schönes und Nützliches zur Weihnachtszeit genäht und gebastelt und freuten sich darauf, ihre Sachen verkaufen zu können. Zum Glück kamen dann auch viele Gäste, und die vielen Advents- und Weihnachtsartikel fanden reißenden Absatz. Am gemeinsamen Stand vom Kindernest und von der Eulengruppe im Campus Flora wurden selbst gemachte Marmeladen und Plätzchen angeboten. Außerdem hatten die Betreuer mit den Kindern Tassen bemalt und Engelchen gebastelt.

In der Außenstelle St. Agnes wurde mit der „Backoase“ vor kurzem ein neues Projekt gestartet. „Unsere teilerneuerte Küche ist super ausgestattet“, freute sich Leiterin Traudl Bellon. Sie hätten jetzt einen Ofen, mit dem man ganz viel machen könne. „Bei uns duftete es nur noch“, schwärmte Bellon.

Der großen Auswahl an Plätzchen und Pralinen konnte auch Martin Kolb nicht widerstehen. „Meine Weihnachtsgutsel sind gebacken“, sagt der Walldörfer, der mit Tochter Miriam gekommen war, um sich dort mit Freunden aus Oftersheim zu treffen.

Dass sie hier gelandet sind, sei eher ein Zufall, sagten Sandra und Michael Belzwieler. „Der Adventsbasar ist wunderschön gemacht und sehr gemütlich, die Kinder können springen, alles ist gut“, urteilten die Freunde. Luna (8) und Gabriel (7) aus Wohngruppe zwei zeigten stolz ihre Windlichter und Plätzchen. „Ich hoffe, dass viele kommen, damit Geld rein kommt, beispielsweise für Ausflüge“, meinte Laura (11) pragmatisch.

Leuchtflaschen als Deko und formschöne Holzarbeiten: Viel Kunstvolles und Kreatives boten Sozialpädagogin Monika Kita von der Schülergruppe in der Albrecht-Dürer-Schule und Richard Walz von der Tagesgruppe an. Absoluter Renner waren die Mistelzweige. „Um sie runter zu holen, ist Margit Rehberger, die auch schon 60 Jahre alt ist, von der Außengruppe Altenbach mit ihren Jugendlichen auf die Bäume gekraxelt“, erzählte die frühere Heimleiterin Inge Groos.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. An vorweihnachtlich geschmückten Ständen wurden neben Selbstgebackenem auch deftige Speisen angeboten. Glühwein, Kinderpunsch und warmem Kakao fehlten nicht.

