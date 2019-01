Mit der Fiddle in die Highlands

Das Jahr wurde im Café Filsbach eröffnet mit einem stimmungsvollen Irish Folk-Konzert mit Iain Goodwin und Andrew Cadie, die in der Region bereits bekannt sind. Goodwin stammt aus Schottland und ist Mitglied von „Goodwin & Gray“, außerdem ist er oft bei Folk-Sessions im Hotel The Dubliner in Heidelberg zu hören. Cadie kommt aus Newcastle und tritt europaweit mit dem Duo „Broom Bezzums“ auf, hier in Mannheim regelmäßig im Schatzkistl. Beide Musiker leben in der Region.

Cadie hatte an diesem Abend ein bestimmtes Instrument dabei, für das er bekannt ist: seine Fiddle, deren Klang das Publikum gedanklich in die Highlands oder an den Ring of Kerry versetzt. Das Filsbach, mit etwa 40 Leuten sehr gut besucht, wurde an diesem Abend zum Irish Pub. Dazu passten auch die Anekdoten, die die Musiker zu ihren Liedern erzählten. „Dies ist die Geschichte eines armen Mannes, der ein Schaf stiehlt. Er hat eine Waffe bei sich – und wird von der Polizei erwischt“, schilderte Goodwin die tragische Geschichte, bevor er sie sang und auf der Gitarre begleitete.

Nicht nur klassische Folk-Stücke waren zu hören, auch Songs von bekannten Musikern wie Tom Waits. „Allerdings habe ich nicht so eine rauchige Stimme wie Tom Waits“, so Cadie, bevor er „Come On Up to the House“ anstimmte. „Ich habe mit 14 Jahren eine Zigarette probiert, sie schmeckte nicht und außerdem wollte ich nicht cool sein. Und der Whiskey hat für eine rauchige Stimme nicht gereicht.“

Also sang Cadie weiterhin mit einer klaren Stimme. Goodwins Stimme dagegen klang etwas rauchiger, doch er verriet nicht, wie er es mit dem Rauchen hielt. Auch mit den Instrumenten sorgten die Musiker für Abwechslung, Goodwin griff zwischendurch zu einer Mandoline, Cadie zur E-Gitarre, um Paul Simons „Me And Julio Down by the Schoolyard“ zu begleiten. „Als ich diese Gitarre gekauft habe, wusste ich nicht, dass sie für die Beatles entwickelt wurde, um im Stadion zu spielen. Sie ist sehr laut, ich spiele sie nur auf Stufe eins, die Beatles spielten sie auf zehn“, wusste Cadie zu berichten.

Volkslied zum Mitsingen

Nur mit akustischer Gitarre erklang seine Eigenkomposition „Won’t Be Long“, eine Ballade, bei der man am liebsten das Feuerzeug mitschwenken würde. Für ein weiteres Highlight sorgte Goodwin mit „Jock Stewart –I’m A Man You Don’t Meet Ev’ry Day“, ein irisches Volkslied zum Mitsingen, das von bekannten Gruppen wie den Pogues oder den Dubliners aufgenommen wurde. Veranstalter Wolfgang Buchholz zeigte sich zufrieden mit der Veranstaltung. „Folk ist eine Richtung, bei der man mit geringem technischen Aufwand ein schönes Programm gestalten kann.“ Im Filsbach findet an jedem zweiten Mittwoch im Monat ein Musikabend statt. Kge

