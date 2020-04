Mit einem Transparent gegen Müll

Markus Schwarz-Riehle (l.) und Thorsten Riehle mit Transparent. © Thorsten Riehle

Markus Schwarz-Riehle ärgert sich. Wenn er morgens aus dem Haus geht, stolpert er in der Rohrhofer Straße über eine wilde Müllablagerung. „Die wächst von Tag zu Tag“, beobachtet der Rheinauer SPD-Bezirksbeirat. Alle vier bis fünf Wochen liegt an derselben Stelle Müll, der nicht angemeldet ist. Im Normalfall wird das immer recht schnell von der Abfallwirtschaft der Stadt abgeholt. Aufgrund der aktuellen Situation wurde dieser Service jedoch eingeschränkt. „Und das ist auch richtig so, weil es eigentlich wichtigere Aufgaben gibt, als den Müll der Leute wegzuräumen“, erklärt Schwarz-Riehle. Zumal die illegale Entsorgung noch dazu eine Straftat sei.

Personalstamm aufbauen

Sein Mann, SPD-Stadtrat Thorsten Riehle, fährt ebenfalls täglich an einer Abladestelle vorbei. Neben der Haltestelle Martinskirche stapelt sich mal mehr, mal weniger Müll. Jede Woche stehe er mit den Mitarbeitern der Abfallwirtschaft in Kontakt. „Aber das ständige abholen kann ja dauerhaft nicht die Lösung sein“, so Riehle. Die Umsetzung der im Dezember auf Antrag der SPD durch den Gemeinderat beschlossenen Maßnahmen, um den Müll einzudämmen, sei noch nicht erfolgt. „Da muss ja erstmal ein Personalstamm aufgebaut werden“, erklärt Riehle. Die Idee, gezielt an den Stellen aktiv zu werden, an denen immer wieder der Müll abgelegt wird und über Nachfrage bei der Nachbarschaft, vor allen Dingen aber durch Aufklärung dafür zu sorgen, dass der Müll angemeldet wird und abgefahren werden kann, sei richtig. Allerdings helfe das aktuell nicht.

Deshalb machen die beiden Kommunalpolitiker seit dieser Woche mit einem großen Transparent auf den Missstand aufmerksam. „Kein Müll entsorgen“ steht drauf. Das sei sprachlich zwar nicht ganz korrekt. „Aber mehr ging auf das Transparent nicht drauf“, schmunzelt Schwarz-Riehle über den unvollständigen Satz.

„Uns ging es darum, die Nachbarschaft aufmerksam zu machen“, so Riehle. Der respektlose Umgang mit dem öffentlichen Raum werde so öffentlich gemacht. Die Aktion solle zum Nachdenken anregen. „Und wenn wir es schaffen, nur einen davon zu überzeugen, dass nicht mehr zu tun, haben wir schon viel erreicht“, so Riehle. aph/red

