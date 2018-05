Mit Kardinal Lehmann im Friseursalon

Anzeige

„Müssen wir uns vor einem Krieg in Europa fürchten?“ – das wurde der sowjetische Diplomat Walentin Falin (von 1971 bis 1978 Botschafter in der BRD) von Reportern nach Auswirkungen der EU-Russland-Krise gefragt. „Unsere Doktrin bleibt die unteilbare internationale Sicherheit. Keiner in Russland plant, die Ukraine und andere Staaten zu erobern. Ein Krieg gegen Europa wäre fatal“, antworte Falin.

Pflasterstein-Gedichte gab es für den Lyriker und Journalisten Hans Arnfrid Astel, der 1968 unter dem Eindruck der Stundenbewegung den ersten politisch orientierten Gedichtband veröffentlicht hatte. An den Schauspieler Ulrich Pleitgen wurde mit einer Szene aus dem Film „Stammheim“ nach dem Drehbuch von Stefan Aust erinnert. Darin verkörperte Pleitgen den Richter Theodor Prinzing. Ebenso wurde des Schauspielers Jochen Senf sowie der österreichischen Darsteller Martha Wallner, Trude Ackermann, Elfriede Irrall und Erich Padalewski gedacht. Der Modeschöpfer Hubert de Givenchy, der für immer die Augen geschlossen hatte, wusste, was Frauen in modischer Hinsicht wollten. Er hatte etwa für Audrey Hepburn in „Frühstück bei Tiffany“ das „kleine Schwarze“ maßgeschneidert. Hedwig Franke sang aus dem Streifen den bekannten Song „Moon River“ und begeisterte mit ihren Interpretationen von „Heart of Gold“, „River“ und „Dream a little Dream of me“ für den Gestalter der LP-Cover, Gary Burden. Unter den Sängern und Musikern, die sich von der Bühne des Lebens verabschiedeten, war auch die in Mannheim geborene Ulla Norden. Adieu sagten die Akteure noch dem Politikwissenschaftler Ekkehart Krippendorff, dem Musikverleger Achim Bergmann, den Autoren Peter Temple, Michael Rutschky und Penny Vincenzi sowie dem Physiker Stephen Hawking.

Der nächste „Abgang“ ist am 29. Mai, 19.30 Uhr, Felina-Areal.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018