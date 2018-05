Mit Tretauto durch das Meer aus Müll

Anzeige

Der „Recycling-Hit“ des Schulfestes waren die Geldbeutel aus Milchkartons, die drei Klassen im Programm hatten. Laetitia und Emily aus der 8a gaben noch weitere Tipps und Anleitungen, um Gebrauchsgegenstände wiederzuverwerten. Die Schüler der 6d gingen einen etwas anderen Weg und eröffneten in ihrem Klassenzimmer unter Mithilfe der Lehrerin und Theater-AG-Leiterin, Cornelia Bretschneider, ein Fotostudio. Bretschneider hatte ihren Kostüm-Fundus geöffnet und bot den Besuchern die Chance, einmal jemand ganz anderes zu sein.

4000 Bücher zum Verkauf

Ein Dauerbrenner ist der Bücherflohmarkt: Organisatorin Michaela Biller freute sich über den Zufluss an gut erhaltenen Büchern und das andauernde Interesse der Besucher an Lesestoff. In zwei Räumen wurden etwa 4000 Exemplare zum Preis zwischen einem und vier Euro angeboten. Was nicht verkauft wurde, spendeten die Bachschüler an andere Einrichtungen.

Beim Poetry-Slam, einem Vortragswettbewerb mit eigenen Texten, trauten sich nach dem Auftritt von Sophia Niehl, Zwölftklässlerin am Bach-Gymnasium und routinierte Slammerin auch ein Dutzend Schüler auf die Bühne. Sieger war, wer am meisten Applaus erhielt – dieses Mal waren das Svea und Johanna aus einer achten Klasse.

Wer Hunger hatte, konnte sich im kürzlich eingeweihten Haus der Naturwissenschaften an der Kaffeebar, stärken. Kirsten Bangert, Mutter von Phil aus einer siebten Klasse, erklärte das Erfolgsrezept des Bachfests: „Das Fest ist so schön und stärkt außerdem das Zusammengehörigkeitsgefühl“.

