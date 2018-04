Mit wenig Sprit weiter kommen

Anzeige

Ob Bowle, Toast Hawaii oder Musik der 1970-er Jahre – das Café im Jugendkulturzentrum Forum erstrahlte an diesem Abend in einem nostalgischen Licht. Unter dem Motto „Ein Toast auf 40 Jahre“ feierte das Publikum den Auftakt ins Geburtstagsjahr. „Weitere Termine sollen folgen“, wie Rainer Döhring betonte.

Ein breites Programm an Veranstaltungen sei geplant, die das Jubiläumsthema aufgriffen, verriet Kathrin Lämmle. „Wir wollen den Bogen spannen zu dem, was in den vier Jahrzehnten in der Jugendarbeit passiert ist“, unterstrichen die Beiden. Er selbst habe beinahe die Hälfte seines Lebens im Forum verbracht, scherzte Döhring. „Vor 17 Jahren spielte ich hier noch als Musiker“, erinnerte er sich.

Ein Jahr später stieg er bereits in das Mitarbeiterteam ein. Kathrin Lämmle stieß über die Projekte von Girls go Movie dazu. Vor drei Jahren übernahm das Duo die Forumsleitung. Unterstützung bekommen sie unter anderem durch René Seyedi. Für ihn stehe das Forum vor allem für ein breites Angebot an Musik. Birgit Thomas, zuständig für die Theaterarbeit im Jugendkulturzentrum, sieht im Forum vor allem einen Ort, der sich stetig weiterentwickle.