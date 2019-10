Mit zarten Händen Harfe gezupft

„Ich freue mich, dass wir nach der langen Sommerpause wieder hier sein dürfen“, bekräftigte Veranstalterin Rahel Mangold vom Verein Kultur-Events. „Harfe und Engel liegen nahe beieinander, wie im Nachnamen Engelhardt“, verglich Mangold in Bezug auf die auftretende Künstlerin. Im Pflegeheim Theodor-Fliedner-Haus in Feudenheim spielte wieder Harfenistin Jelena Engelhardt, diesmal mit einem herbstlichen Soloprogramm.

Mit zarten Händen zupfte sie an den Saiten ihres hoch aufragenden Instruments, wobei die 28-Jährige die gesamte Klangbreite der Harfe auslotete. Auf diese Weise eröffnete Engelhardt mit dem Stück „The Ministrel’s Adieu to his Native Land“ des Komponisten John Thomas, das in seiner Melancholie an Teile der Filmmusik des dunklen Dramas „Der Elefantenmensch“ von Regisseur David Lynch von 1980 erinnerte.

„John Thomas ist für uns Harfenspieler ein ganz wichtiger Komponist geworden“, kommentierte Gastmusikerin Jelena Engelhardt, die vor anderthalb Jahren schon mal im Theodor-Fliedner-Haus aufgetreten war. Im Hintergrund huschte unterdessen draußen vor der Fensterfront ständig ein hellbraunes Eichhörnchen über das begrünte Gelände.

Musiklehrerin im Allgäu

Zwischen den klanglichen Beiträgen brachte Interpretin Engelhardt, die hauptberuflich als Musiklehrerin in der 350 Kilometer entfernten Stadt Isny im Allgäu lebt, mit den flach aufgelegten Händen die vibrierenden Saiten zum Schweigen. Von Gabriel Fauré (1845-1924) stimmte die Harfenistin die Gedichtvertonung „Une châtelaine en sa tour“ an, basierend auf einem Text von Dichter Paul Verlaine. Dabei drang wunderschöner Schall an die gespitzten Ohren der Zuhörer.

Manchmal vergleichen Musikliebhaber die Harfe mit einem aufrecht stehenden Piano ohne Gehäuse – doch die Harfe sei, wie die Künstlerin schilderte, vom Wesen her ganz anders. Ohne Begleitung durfte sich Jelena Engelhardt vor dem Publikum in solistischen Läufen entfalten.

„Die meisten Komponisten für Harfe der Epoche Impressionismus kommen aus Frankreich“, erklärte die 28-Jährige. „Mich faszinieren spanische Komponisten, mit ihren Rhythmen und das Feurige der spanischen Musik“, verriet die Musikwissenschaftlerin.

Während der Pause drehte Engelhardt, die in Rom mit der Herzlichkeit der südländischen Europäer aufgewachsen ist, mit einem Stimmschlüssel an den Stellschrauben ihrer Harfe, um das sensible Instrument zu justieren. Neugierige Zuhörer suchten außerdem das Gespräch mit der jungen Spielerin, die bereitwillig Fragen zu ihrer Harfe beantwortete.

Durch häufiges und ausdauerndes Zupfen an den Saiten bilde sich mit der Zeit eine Hornhaut an den Fingern. „Wenn ich einen heißen Topf anfassen soll, hab’ ich nicht so schnell Schmerzen“, amüsierte sich die Musikerin. Nicht nur in der Klassik spielt die Harfe eine bedeutende Rolle, auch im weltlichen Pop hält dieses edle Klangwerkzeug manchmal Einzug, zum Beispiel auf den Alben der Harfe zupfenden Popsängerin Joanna Newsom.

Jazz lasse sich nur schwer auf diesem Instrument interpretieren. „Wir müssen viele Pedale treten“, erläuterte die 28-Jährige. Darüber hinaus spielte Engelhardt noch Stücke wie „Asturias Leyenda“ von Isaac Albéniz, „Recuerdos de la Alhambra“ von Tarrega, „Andaluza“ von Enrique Granados und „Around the Clock“ von Pearl Chertok.

