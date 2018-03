Anzeige

Am Sonntag, 11. März, findet um 10 Uhr das Konfirmandengespräch für Jugendliche in der Unionskirche statt. Unter dem Motto „Miteinander sind wir stark“ wird der Gottesdienst in Kooperation mit Mitarbeitenden aus dem Tagesförderungszentrum und b.i.f Ambulante Dienste gefeiert. Damit sollen prägenden Begegnungen zwischen Konfirmanden und Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf gefördert werden. Das Gespräch wird von einer Band musikalisch begleitet. Für die Käfertaler Konfirmanden ist es einer der letzten Vorbereitungstermine. Eine Woche darauf, am Sonntag, 18. März, ist die Konfirmation um 10 Uhr. Der feierliche Gottesdienst findet in der Unionskirche, Unionstr. 4, statt. man