Mitglieder feiern im Wald

Der Kleingartenverein Kirchwald in der Gartenstadt feiert wieder sein traditionelles Sommerfest. Auf dem Vereinsgelände im Glücksburger Weg geht es am heutigen Freitag, 17. August, von 17 bis 22 Uhr mit einem Dämmerschoppen los. Fortgesetzt wird das Fest am Samstag, 18. August, von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 19. August, von 11 bis 18 Uhr.

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen die Mitglieder mit gegrillten Leckereien, Fassbier, Getränken sowie Kaffee und Kuchen. Die Vereinsbar lädt am Samstag ab 17 Uhr zum Verweilen ein. Erreichbar ist das Vereinsgelände mit der Buslinie 55 (bis zur Haltestelle Glücksburger Weg fahren), auf Höhe der Hausnummer 156 geht es links in einen kleinen Waldweg. baum/zg

