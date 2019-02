Mitsingen beim Musik-Mix

So viele Künstler wie noch nie gastierten bei der ersten „Offenen Bühne“ im neuen Jahr: Schüler des Orffeo Studios stellten ihr Können auf der Bühne in der bis auf den letzten Platz gefüllten Orffeo-Theaterklause vor. Für einige Nachwuchsmusiker war es der erste Schritt in die Öffentlichkeit.

Auch für Ensembles, die in den Räumen des Orffeo Studios proben und dort von Orffeo-Leiter Wolfram Blank betreut werden, ist es die ehemalige Kantine des Nationaltheaters der ideale Ort, aus dem Proberaum herauszukommen und sich erstmals vor Publikum zu präsentieren, unterstützt vom Team der Theaterklause gelang auch dieses Mal wieder eine tolle, stimmungsvolle Veranstaltung.

Von Lust und Betrug

Präsentiert wurde ein buntes Programm aus Popmusik, spanischen Liedern und französischen Chansons auf der urgemütlichen Kneipen-Bühne. Einen tollen und stimmungsgeladenen Auftakt bescherten Sängerin Manuela Zeiser und Gitarrist Alexander Beck den rund 40 Gästen mit „Joleen“ und anderen Songs zum Mitsingen. „Kann denn Liebe Sünde sein?“ oder „Ich weiß, es wird einmal ein Wunder geschehen“, sang Doris Glaser, die nicht nur durch das Programm führte, sondern auch mit Liedern von Zarah Leander und Marlene Dietrich begeisterte.

Christel Celis Lieder handeln von Liebe, Betrug und Verlust. Und dennoch hat die Mezzosopranistin mit ihren spanischen und französischen Liedern das bisweilen unaufmerksame Publikum eingefangen. Die junge Sängerin erfindet die Canciones Populares Espanioles und die berühmten französischen Chansons von Darius Milhaud dabei nicht unbedingt neu, sondern verwandelt die bekannten Klassiker in etwas Zeitgemäßes. Es ist ihr Gesang, der die Songs so aufregend macht.

Gänsehautgefühle am Ende

Celis wurde ebenso wie Doris Glaser begleitet von Genya Kai am Klavier. Johannes Peter, der sich selbst mit der Gitarre begleitete, servierte vier Coversongs, unter anderem von José Gonzales und Fleedwood Mac. Hinreißend Jana Schirrmaier (Gesang und Klavier), bei deren „Halleluja“ alle im Saal mitsangen.

Und weil die „Offene Bühne“, so Blank, nicht nur für musikalische Beiträge, sondern auch für Wortvorträge da ist, referierte Hörakustiker Daniel Doktor vor fachkundigem Publikum über „Akkustisch sinnvolles Proben und Gehörschutz für Musiker“.

In der Pause aktivierte Sänger und Gitarrist Alfred Baumgartner das Publikum mit einem Kanon zum Kneipenchor. Sänger Orell Mielke begeisterte seine Fans mit bekannten Songs von Elton John und Roger Cicero. Der anschließende deutsch-französischer Notenaustausch, von Alfred Baumgartner gesungen und gepfiffen, funktionierte perfekt. Bei seiner französischen Schlagerrevue durfte das bekannte Lied „La mer“ nicht fehlen.

Als krönenden Abschluss eines rundum gelungenen Abends sorgte „Piano Man“ Christian Gerdon mit Soul, Blues und Jazz für Gänsehautgefühle. ost

