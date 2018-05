Mobile Sozialarbeiter auf Spinelli

Anzeige

In der Turnhalle auf Spinelli stehen einige Sportgeräte. Auf die Frage, an welches sie sich für das Foto im „MM“ stellen wollen, müssen Peter Riedel und Frank Lusiak nicht lange überlegen: an den Tischkicker. Sicher nicht, weil die beiden Sozialarbeiter eine ruhige Kugel schieben wollen. Vielmehr zeigen sie hier, was in der Flüchtlingsunterkunft von ihnen gefragt sein dürfte: bei Bedarf kraftvoll zupacken und ansonsten mit Ruhe, Übersicht und Reaktionsschnelligkeit punkten. Und im Team, versteht sich. Ihre Partner, die für dieses neue Projekt verantwortlich sind, kommen vom Diakonischen Werk: Matthias Weber, geschäftsführender Direktor, und Cigdem Erdis, Leiterin der Stabstelle Asyl und Migration.

„Mannheim wird eine hohe Integrationskraft nachgesagt“, lobt Weber. Doch dies sei „keine endlose Ressource“. Bei all dem ehrenamtlichen Engagement, das es im Feudenheimer Flüchtlingsforum auf vorbildliche Weise gebe, sei auch mal professionelle Unterstützung sinnvoll. Das sollten nun Riedel und Lusiak als „mobiles Einsatzkommando“ übernehmen. Es handele sich um das erste „Streetworking“-Projekt in einer Mannheimer Flüchtlingsunterkunft, sagt Weber. In einigen anderen Städten – so in Heidelberg im Patrick Henry Village – gebe es bereits etwas Derartiges.

Von der Kaserne über die Unterkunft zur Bundesgartenschau Auf der mehr als 80 Hektar großen Fläche zwischen Feudenheim und Käfertal wurde im Zweiten Weltkrieg eine Pionierkaserne errichtet. Danach nutzte die US-Armee das Gelände hauptsächlich als Waren- und Nachschubdepot. 2013 räumte sie die Spinelli Barracks. Seit 2015 dient der vordere Teil des Areals als Flüchtlingsunterkunft. Bis ins Jahr 2019 will das Regierungspräsidium die Erstaufnahmeeinrichtung noch betreiben. Danach soll die Stadt Spinelli für die Bundesgartenschau 2023 nutzen können. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle Ende 2015/Anfang 2016 waren hier bis zu 3500 Menschen untergebracht. Derzeit sind es zwischen 250 und 300. Die Zahl schwankt stark. Die übergroße Mehrheit der Menschen auf Spinelli kommt mittlerweile aus Afrika. Häufigste Herkunftsländer sind Nigeria, Guinea und Gambia. Viele Flüchtlinge auf Spinelli haben wenig bis keine Aussichten, in Deutschland zu bleiben. Sie werden meist in jene Staaten – vor allem nach Italien – abgeschoben, über die sie nach Europa gekommen sind. sma

Nach innen und nach außen

Vorgesehen ist, dass die beiden Sozialarbeiter sowohl nach innen als auch nach außen wirken. In einem Teilbereich der Turnhalle, ihrer „Tea Gallery“, wollen sie Flüchtlingen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Feste Sprechstunde ist Dienstagnachmittag, zum Auftakt locken sie mit Karaoke. Aber auch Bürger können sich bei Problemen direkt an sie wenden. Zudem werden die Beiden laut Projektleiterin Erdis im Stadtteil unterwegs sein und „Orte aufsuchen, wo Geflüchtete und Anwohner aufeinandertreffen“.