Moderne geistliche Chormusik

Eine Mischung aus „Neuen Geistlichen Liedern“, alten Chorälen, Taizé-Gesängen, afrikanischen Liedern oder Spirituals: So lassen sich die verschiedenen Musikrichtungen der Lieder beschreiben, die jetzt in den Chorproben der Markus-Lukasgemeinde einstudiert werden.

Die Gemeinde lädt ein, in einer einstündigen Chorprobe die mehrstimmigen Kompositionen kennenzulernen und mit diesen neuen Liedern eine Abendliturgie zu feiern sowie anschließend einen Ausklang in der Kirche zu genießen.

Die kommenden Termine sind jeweils donnerstags am 12. September, am 10. Oktober, am 7. November sowie am 5. Dezember und am 9. Januar in der evangelischen Lukaskirche in der Almenhöfer Rottfeldstraße 16 bis 18. cari

