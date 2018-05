Anzeige

Klaviersonaten von Wolfgang Amadeus Mozart präsentiert die Lindenhöfer Pianistin Ulrike Höfer. Nach einem ersten Konzert im Lanzcarré tritt sie am Sonntag, 6. Mai, noch einmal in Feudenheim auf. Beginn ist um 17 Uhr in der Kulturkirche Epiphanias. Der Eintritt ist frei. Höfer will unter anderem zwei in Mannheim komponierte Sonaten (KV 309 und 311) sowie die berühmte a-moll Sonate KV 310 präsentieren. sma