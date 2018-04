Mozartklängeim Lanzcarré

Anzeige

Als Ulrike Höfer die ersten Tasten am Konzertflügel anschlug, nahm sie das Publikum sofort gefangen. Mit dem Auftritt der auf dem Lindenhof geborenen Pianistin war den Verantwortlichen von Avendi ein besonderer Coup gelungen. Einmal im Monat organisieren sie für die Bewohner der Pflegeeinrichtung im Lanzcarré eine solche Veranstaltung. „Dabei öffnen wir uns bewusst auch für Besucher aus dem Umfeld“, betonte Alltagsbegleiter Thomas Barth.

Zusätzliche Stühle erforderlich

Damit biete sich eine Abwechslung im Alltag der Pflegebedürftigen und man komme ins Gespräch. Der Andrang war so groß, dass sogar zusätzliche Stuhlreihen gebildet werden mussten. Ulrike Höfer, die schon 2015 erstmals im Lanzcarré spielte, ist Förderpreisträgerin der Mozart-Gesellschaft Kurpfalz und Stipendiatin des Richard-Wagner Verbandes. Momentan arbeitet sie als Dozentin an der Musikhochschule Freiburg. „Ich komme aber regelmäßig zu Konzerten in meine Heimatstadt Mannheim“, erzählte sie. Bis zu 20 Konzerte spiele sie jährlich.

Auftritte vor Publikum sind für sie immer etwas Besonderes: „Ein Klavierkonzert ist stets ein Drahtseilakt“, meinte sie. „Deshalb bin ich jedes Mal im Vorfeld eines Auftritts nervös.“ Bei ihren Konzerten wolle sie einen persönlichen Bezug zum Publikum herstellen. „Was ich musikalisch erzähle, muss mir sympathisch sein“, so Höfer. Die Schwingungen, ob ihr Spiel im Publikum ankomme, nehme sie tatsächlich wahr. Publikum und Solist sollten eine Einheit ergeben. „Ich möchte den Leuten etwas zum Nachdenken geben“, erklärte die Pianistin.