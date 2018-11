Mozarts und Lohff an einem Abend

Zum Ende des Kirchenjahres und zum Gedenken an die Reichspogromnacht vor 80 Jahren führt die Johanniskantorei am Sonntag, 25. November, um 19 Uhr das Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart und das „Requiem für einen polnischen Jungen“ von Dietrich Lohff in der Johanniskirche, Rheinaustraße 19, auf. Dabei werden die Werke werden nicht getrennt, sondern „ineinander verschränkt“ aufgeführt. Dadurch entstehen neue Strukturen: Der Heidelberger Lohff (1941-2016) vertonte vor 20 Jahren verschiedene Gedichte jüdischer Opfer der Nazi-Verbrechen. Das Mozart-Requiem bekommt durch Lohffs deutschsprachige Texte und avantgardistische Musik eine neue Aktualität und Brisanz. Karten sind an der Abendkasse für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) erhältlich. red

