Mühelos durch Melodien gleiten

„Einer der wenigen Künstler seiner Zeit, der nicht nur angesehen war, sondern von seiner Kunst auch Leben konnte“, erklärte Gitarrist Stefan Conradi in Bezug auf den Komponisten Georg Philipp Telemann. Schon häufiger hatte das Ferrara-Duo im Wohn- und Pflegeheim „Avendi - Lanz Carré“ konzertiert. Zum Beispiel an Silvester 2017. Soeben gastierte das Zweigespann erneut in der dortigen Cafeteria, um für die Bewohner, von denen nicht wenige im Rollstuhl sitzen, und Besucher erlesene Klassik-Stücke zu servieren.

Von Klangkünstler Telemann, der zwischen 1681 und 1767 gelebt hatte, stimmte das Ferrara-Duo die Sonate E-Moll TWV 41:E5 an. Für das interessiert lauschende Publikum war das Konzert eine willkommene Möglichkeit der Zerstreuung. „Telemann war ein Workaholic, jeden Sonntag komponierte er ein großes Orchesterwerk. Ein Vielschreiber“, schilderte Gitarrist Stefan Conradi. Im Alter von 61 Jahren habe der vielseitige Musiker Telemann zudem eine Leidenschaft für Blumen und Pflanzen entwickelt, woraufhin sich Telemann nahe der Hamburger Außenalster einen grünenden Garten gekauft habe.

Das 2010 gegründete Ferrara-Duo setzt sich aus Fagottistin Annina Holland-Moritz und Gitarrist Stefan Conradi zusammen. In der Musikwelt sei diese konzentrierte Verbindung aus Fagott und Gitarre eher selten. Von dem Komponisten Fernando Sor, der wenige Jahre nach Telemann gelebt hatte, spielte das Ferrara-Duo das Stück „Mozart-Variationen op. 9“. In eine arme Familie sei der spanische Musiker Fernando Sor, der überwiegend für die Gitarre komponierte, im Februar 1778 in Barcelona geboren worden. „